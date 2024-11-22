Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 11'inci hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Nilüfer Belediyespor-Rize Belediyespor (Üçevler)

16.00 Beykoz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (R. Şahin Koktürk)

24 Kasım Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Köyceğiz)

25 Kasım Pazartesi:

14.00 DEPSAŞ Enerji As-İzmir Büyükşehir Belediyespor (THF)

26 Kasım Salı:

14.00 Spor Toto-Güneysu (THF)

3 Aralık Salı:

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Konya)