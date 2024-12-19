Hentbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)
21 Aralık Cumartesi:
13.00 Rize Belediyespor - Spor Toto (Güneysu)
15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
17.00 DEPSAŞ Enerji As - Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
22 Aralık Pazar:
14.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysu (Porsuk)
16.00 Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)