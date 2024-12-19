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Spor

Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu'nda 15. hafta yarın yapılacak bir karşılaşmayla başlayacak.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 12:11 - Güncelleme:
Hentbolda haftanın programı belli oldu
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Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Erkekler Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Nilüfer Belediyespor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Üçevler)

21 Aralık Cumartesi:

13.00 Rize Belediyespor - Spor Toto (Güneysu)

15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 DEPSAŞ Enerji As - Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

22 Aralık Pazar:

14.00 Mihalıççık Belediyespor - Güneysu (Porsuk)

16.00 Beykoz Belediyespor - İzmir Büyükşehir Belediyespor (R. Şahin Koktürk)

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