Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15'inci, Erkekler Süper Lig'e 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

KADINLAR SÜPER LİG

Yarın:

19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)

9 Şubat Pazar:

13.00 Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

15.00 Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (13 Şubat)

16.00 Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

10 Şubat Pazartesi:

19.00 Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor (Porsuk)

ERKEKLER SÜPER LİG

8 Şubat Cumartesi:

14.00 Güneysu-Rize Belediyespor (Güneysu)

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Karatay Spor ve Kongre Merkezi)

15.00 Spor Toto-DEPSAŞ Enerji As (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Celal Atik)

9 Şubat Pazar:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Beşirli)