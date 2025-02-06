Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 15'inci, Erkekler Süper Lig'e 16'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
KADINLAR SÜPER LİG
Yarın:
19.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Üsküdar Belediyespor (Üçevler)
9 Şubat Pazar:
13.00 Ortahisar Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
15.00 Görele Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak (13 Şubat)
16.00 Adasokağı-Yenimahalle Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
10 Şubat Pazartesi:
19.00 Anadolu Üniversitesi-Kırşehir Belediyespor (Porsuk)
ERKEKLER SÜPER LİG
8 Şubat Cumartesi:
14.00 Güneysu-Rize Belediyespor (Güneysu)
14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Karatay Spor ve Kongre Merkezi)
15.00 Spor Toto-DEPSAŞ Enerji As (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Celal Atik)
9 Şubat Pazar:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Köyceğiz)
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor (Beşirli)