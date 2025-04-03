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Spor

Hentbolda haftanın programı belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu, Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta maçlarının programını duyurdu.

AA3 Nisan 2025 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
Hentbolda haftanın programı belli oldu
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Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 22. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yarın:

14.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)

17.00 Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

5 Nisan Cumartesi:

16.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Celal Atik)

6 Nisan Pazar:

14.00 Güneysu-Spor Toto (Güneysu)

7 Nisan Pazartesi:

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)

  • Hentbol Erkekler Süper Lig
  • Rize Belediyespo
  • haftanın programı

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