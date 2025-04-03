Hentbolda haftanın programı belli oldu

Hentbol Erkekler Süper Lig'de normal sezonun 22. ve son hafta maçları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, 22. hafta mücadelesi yarın 2 maçla başlayacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yarın:
14.30 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Beşirli)
17.00 Beşiktaş-Konya Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)
5 Nisan Cumartesi:
16.00 Rize Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Yenişehir)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Celal Atik)
6 Nisan Pazar:
14.00 Güneysu-Spor Toto (Güneysu)
7 Nisan Pazartesi:
16.00 Mihalıççık Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Porsuk)