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Spor

Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonu, Kadınlar Süper Lig'e 9'ncu, Erkekler Süper Lig'i 10'uncu hafta mücadelelerinin programını açıkladı.

14 Kasım 2024 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
Hentbolda haftanın programı
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Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9'ncu, Erkekler Süper Lig'e 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Üçevler)

16 Kasım Cumartesi:

16.00 Adasokağı - Kırşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)

16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)

Kadınlar Süper Lig'in 9'ncu haftasından Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor karşılaşması ile Yenimahalle Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçları 24 Aralık'ta oynanacak.

ERKEKLER SÜPER LİG

16 Kasım Cumartesi:

14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Celal Atik)

16.00 Güneysu - Köyceğiz Belediyespor (Güneysu)

17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)

17 Kasım Pazar:

13.00 Rize Belediyespor - DEPSAŞ (Güneysu)

15.00 Mihalıççık Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Porsuk)

18 Kasım Pazartesi:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)

  • Türkiye Hentbol Federasyonu
  • Kadınlar Süper Lig
  • Erkekler Süper Lig

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