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Spor

Hentbol'da ilk maçı Adasokağı kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı 33-29 yendi.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 22:18 - Güncelleme:
Hentbol'da ilk maçı Adasokağı kazandı
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Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı 33-29 yendi.

Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı misafir takımın 18-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da temposunu artıran Adasokağı, maçı 33-29 kazanarak seride 1-1 beraberliği yakaladı.

Seride üçüncü maç 18 Mayıs Pazar 13.00'da yine aynı salonda oynanacak.

Beş maç üzerinden yapılacak final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

  • Hentbol Kadınlar Süper Lig
  • Adasokağı
  • Armada Praxis Yalıkavak

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