Hentbol'da ilk maçı Adasokağı kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off final serisi ikinci maçında Adasokağı, Armada Praxis Yalıkavak'ı 33-29 yendi.
Bodrum Belediyesi Gümbet Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısı misafir takımın 18-17'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da temposunu artıran Adasokağı, maçı 33-29 kazanarak seride 1-1 beraberliği yakaladı.
Seride üçüncü maç 18 Mayıs Pazar 13.00'da yine aynı salonda oynanacak.
Beş maç üzerinden yapılacak final serisinde, üç galibiyet alan takım 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.