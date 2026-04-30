Hentbolda kader haftası: Play-off ve play-out'ta nefes kesen mücadele

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarında 10. hafta maçları bu hafta sonu oynanacak. Play-out grubunda 3 puanda kalan Yenimahalle Belediyespor'un alt lige düşmesi dört hafta kala kesinleşirken, play-off'ta şampiyonluk yarışı kızışıyor.

AA30 Nisan 2026 Perşembe 10:26 - Güncelleme:
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off ve play-out etaplarına 10. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın maç programı şöyle:

Play-off

2 Mayıs Cumartesi:

17.00 Armada Praxis Yalıkavak - Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu)

4 Mayıs Pazartesi:

18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Ortahisar Belediyespor (Üçevler)

Play-out

2 Mayıs Cumartesi:

14.00 Odunpazarı - Yenimahalle Belediyespor (Porsuk)

16.00 Göztepe - MC Sistem Yurdum (Evka 4 Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

Hentbol Kadınlar Süper Lig 2025-2026 play-out müsabakalarında geçen haftaki maç sonuçlarına göre, 3 puanda kalan Yenimahalle Belediyespor'un play-out bitimine dört hafta kala alt lige düşmesi kesinleşmişti.

