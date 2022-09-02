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Spor

Hentbolda Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi Kastamonu Belediyespor oldu

Kastamonu Belediyespor'u 36-31 mağlup eden Kastamonu Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazandı.

AA2 Eylül 2022 Cuma 21:41 - Güncelleme:
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Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı Konyaaltı Belediyespor'u 36-31 yenen Kastamonu Belediyespor kazandı.

Geçen sezonun lig ve Türkiye Kupası şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası finalisti Konyaaltı Belediyespor'la THF Hentbol Salonu'nda karşılaştı.

İlk yarıyı 19-18 geride tamamlayan Kastamonu temsilcisi, rakibini ikinci yarıda yaptığı sert savunma ve hücumdaki iyi oyunuyla 36-31 yenmeyi başardı.

Kastamonu Belediyespor, kupayı üst üste 2. defa olmak üzere 4. kez müzesine götürdü.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen törende Kastamonu Belediyespor'a kupasını Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Süper Kupa maçının En Değerli Oyuncusu (MVP) ise Kastamonu Belediyespor'dan Azenaide Danila Jose Carlos oldu.

SALON: THF

HAKEMLER: Pınar Ünlü Hatipoğlu, Mehtap Şimşek

KASTAMONU BELEDİYESPOR: Yaren Berfe Göker, Da Silva (4), Chebbah (4), Carlos (11), Jezic (2), Bohme (1), Ceren Demirçelen (3), Kübra Sarıkaya (2), Serpil İskenderoğlu (2), Nurceren Akgün Göktepe (1), Neslihan Çalışkan (1), Betül Yılmaz (5)

KONYAALTI BELEDİYESPOR: Sevilay İmamoğlu Öcal (1), Janeska (4), Yasemin Şahin (10), Ikhneva (5), Gakidova, Sannikova, Premovic (1), Cansu Akalın (2), Döne Gül Bozdoğan (1), Bilge Öztürk (3), Elif Sıla Aydın (4)

DEVRE: 18-19

İKİ DAKİKA CEZASI ALANLAR: Da Silva (2), Bohme (2), Jezic (2), Betül Yılmaz (2), Ceren Demirçelen (Kastamonu Belediyespor), Cansu Akalın, Döne Gül Bozdoğan, Bilge Öztürk, Elif Sıla Aydın (Konyaaltı Belediyespor)

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