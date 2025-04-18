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Spor

Hentbolda play-off heyecanı başlıyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de play-off mücadelesi başlıyor. Şampiyonluk etabı ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, dördüncü sıradaki Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.

AA18 Nisan 2025 Cuma 09:18 - Güncelleme:
Hentbolda play-off heyecanı başlıyor
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 sezonunda şampiyonluk ve sıralama etabı maçları, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk etabı ilk turunda normal sezonu lider tamamlayan Armada Praxis Yalıkavakspor, dördüncü sıradaki Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak.

Normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor ise üçüncü sıradaki Adasokağı ile şampiyonluk mücadelesi verecek.

Üç maçlık seride iki galibiyete ulaşan takımlar finale yükselecek. Seride ilk iki maç, sezonu üst sırada tamamlayan takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Normal sezonu 5 ila 8. sıralar arasında tamamlayan takımlar, sıralama etabı maçlarında karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk etabını dördüncü sırada bitiren takım ile sıralama etabının beşincisi, federasyon tarafından belirlenecek tarafsız sahada tek maç üzerinden dördüncülük mücadelesi yapacak.

Şampiyonluk ve sıralama etaplarında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:

ŞAMPİYONLUK ETABI

Şampiyonluk ve sıralama etaplarında ilk tur müsabakalarının programı ise şöyle:

Yarın:

13.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Üçevler)

17.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

21 Nisan Pazartesi:

14.00 Armada Praxis Yalıkavakspor-Üsküdar Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı (Üçevler)

28 Nisan Pazartesi (Gerekirse):

17.00 Üsküdar Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavakspor (Çamlıca)

17.00 Adasokağı- Bursa Büyükşehir Belediyespor (Yüreğir)

5-8 SIRALAMA ETABI

Yarın:

17.00 Ortahisar Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Beşirli)

17.00 Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyepor (13 Şubat)

21 Nisan Pazartesi:

17.00 Ortahisar Belediyespor- Yenimahalle Belediyespor (Beşirli)

17.00 Görele Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyepor (13 Şubat)

28 Nisan Pazartesi (Gerekirse):

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Ortahisar Belediyespor (Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

17.00 İzmir Büyükşehir Belediyepor - Görele Belediyespor (Celal Atik)

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