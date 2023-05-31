Hentbol'da Sakarya Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi

Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 36-33 yenerek finale yükseldi.
Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 18-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan 36-33 galip ayrılan yeşil-siyahlı ekip, seride durumu 2-1'e getirdi.
Bu skorla adını finale yazdıran Sakarya temsilcisi, finalde Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.
Final serisi maçları 5, 8, 9, 12 ve 15 Haziran, üçüncülük maçları ise 7, 10, 11 Haziran tarihlerinde oynanacak.