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Spor

Hentbol'da Sakarya Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi

Hentbol Erkekler Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 36-33'lük skorla mağlup ederek finale yükseldi.

AA31 Mayıs 2023 Çarşamba 17:28 - Güncelleme:
Hentbol'da Sakarya Büyükşehir Belediyespor finale yükseldi
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Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu play-off yarı final üçüncü maçında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Yurtbay Seramik'i 36-33 yenerek finale yükseldi.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 18-15 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi. Sahadan 36-33 galip ayrılan yeşil-siyahlı ekip, seride durumu 2-1'e getirdi.

Bu skorla adını finale yazdıran Sakarya temsilcisi, finalde Beykoz Belediyespor ile karşılaşacak.

Final serisi maçları 5, 8, 9, 12 ve 15 Haziran, üçüncülük maçları ise 7, 10, 11 Haziran tarihlerinde oynanacak.

  • Hentbol Erkekler Süper Ligi
  • Sakarya Büyükşehir Belediyespor
  • Beşiktaş Yurtbay Seramik

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