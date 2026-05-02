Hentbol'da şampiyon Beşiktaş!

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Spor Toto'yu 33-27 mağlup etti ve bitime 2 hafta kala şampiyon oldu.

AA2 Mayıs 2026 Cumartesi 19:35
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Spor Toto'yu 33-27 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 17-15 üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci devrede ise rahat oynayan Beşiktaş, maçı 33-27 kazanarak play-off etabının bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla Ardventure Erkekler Süper Lig'deki 19. şampiyonluğunu elde etti.

Kupa töreni, 31 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının ardından yapılacak.

