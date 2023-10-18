Hentbolda Türkiye Kupası 1. tur kuraları çekildi

Hentbolda 2023-24 sezonunun Türkiye Kupası birinci tur kuraları çekildi
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'nda yapılan kura çekimine kadın ve erkeklerde 6 takım katıldı.
Buna göre çift maç eleme usulü oynanacak Türkiye Kupası erkeklerde ilk tur maçları kasım ayında, kadınlarda ise aralık ayında yapılacak.
İlk tur eşleşmeler ve maçların oynanacağı tarihler şöyle:
KADINLAR:
Bursa Büyükşehir Belediyesi- Görele Belediyesi
Yenimahalle Belediyesi - Anadolu Üniversitesi
Aksaray Belediyesi - Tekirdağ Süleymanpaşa Sportif A.Ş.
Türkiye Kupası 1. tur maçları:
1. Maç 21-22 Aralık
2. Maç 28-29 Aralık
ERKEKLER:
Nilüfer Belediyesi - Konya Büyükşehir Belediyesi
Trabzon Büyükşehir Belediye - Bahçelievler Belediyesi
Köyceğiz Belediyesi - Rize Belediyesi
TÜRKİYE KUPASI 1. TUR MAÇLARI:
1. Maç 14-15 Kasım
2. Maç 20-21 Kasım