Galatasaray'daki sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile henüz yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlanamadı. Son dönemdeki performansıyla beklentilerin altında kalan deneyimli golcü oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor7 Mayıs 2026 Perşembe 12:00
Galatasaray'da, Mauro Icardi ile yol ayrımı yaşanabilir. Sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek Arjantinli futbolcu ile kontrat süresi ve maaş konusunda henüz anlaşılamadığı öğrenildi

Sarı kırmızılı yönetim, yıldız golcüyle nikah tazelemeyi düşünüyor olsa da; Icardi'nin son haftalardaki performansı nedeniyle bu karar yeniden gözden geçirildi. Söz konusu sebepten, 33 yaşındaki futbolcunun ayrılık ihtimali güç kazandı.

Arjantinli futbolcunun da eşyalarının bir bölümünü Milano'ya gönderdiği bilgisi edinildi. Hesap.com Antalyaspor maçında, Icardi'nin son kez Rams Park'ta taraftarın önüne çıkması bekleniyor.

GALATASARAY KARNESİ

2022 yazında Paris Saint Germain'den kiralık olarak kadroya katılan 33 yaşındaki golcünün, 1 sezon sonra bonservisi alındı. Icardi, sarı kırmızılı formayla 132 resmi maçta 77 gol attı 24 de asist yaptı. Arjantinli futbolcu takımıyla 3 lig, 1 kupa ve 1 de Süper kupa sevinci yaşadı.

