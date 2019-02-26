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Hepsi öğlen oynanıyordu! Erzurumspor - Galatasaray maçının saati değişiyor

Galatasaray, 3 Mart Pazar akşamı oynanacak BB Erzurumspor maçının öğlen saatlerinde oynanması için başvuru yaptı.

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Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na flaş başvuru!

Sarı kırmızılı yönetimin, 3 Mart Pazar saat 19.00'da oynanacak BB Erzurumspor maçının gündüz saatlerinde oynanması için hem TFF'ye, hem de yayıncı kurulu beIN'e başvuruda bulundu. Galatasaray'ın, maçın saat 16.00'da yayınlanmasını talep ettiği, TFF ve beIN ise 17.30'da oynanması için onay verdiği ve iki taraf arasında görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Başvurunun nedeni olarak, Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre gündüz eksi 3 derece olan hava sıcaklığının, akşam saatlerinde eksi 14 dereceye düşmesi ve sağanak kar yağışı olduğu belirtildiGalatasaray'ın başvurusunda, hem maçın ertelenme ihtimaline karşılık hem de eksi 14 derecede oluşacak zeminin sporcu sağlığı açısından büyük risk olduğu kaydedildi.

VAR sisteminin ofsaytı belirlemesi açısından da görüşün düşmemesi gerekliliği vurgulanırken, akşam saatlerinde yağacak sağanak karın maçı tehlikeye atacağının da altı çizildi.

BB Erzurumspor'un Ekim ayı başından bu yana iç sahada oynadığı maçların saatleri:

Alanyaspor: 6 Ekim 17.00

Kasımpaşa: 27 Ekim 14.30 

Göztepe: 10 Kasım 13.30 

Antalyaspor: 24 Kasım 13.30

Malatyaspor: 9 Aralık 13.30

Kayserispor: 23 Aralık 13.30

Konyaspor: 19 Ocak 13.30

Rizespor: 3 Şubat 13.30 

Sivasspor: 17 Şubat 13.30

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