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Her katılımcı için fidan dikilecek!

Bu yıl 5’inci kez düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için heyecan başladı. Katılımcıların Gelibolu Yarımadası’nda dört parkurda yer alabileceği organizasyon 6 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek. Üç yıl önce katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı da büyümeye devam edecek

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Turkcell’in isim sponsorluğunda bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Turkcell Gelibolu Maratonu için geri sayım sürüyor. 6 Ekim Pazar günü Gelibolu Yarımadası’nda gerçekleşecek ve bugüne kadar 20 binden fazla kişinin katıldığı etkinlikte maraton, yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve halk koşusu mücadeleleri olacak. 
 
Her katılımcı için doğaya bir fidanın dikileceği bu yılki organizasyonun teması “Adımlar Fidana” olarak belirlendi. Üç yıl önce düzenlenen maratonda, katılımcılar için dikilen fidanlarla oluşturulan Turkcell Barış Ormanı büyümeyi sürdürecek. Buna ek olarak, gelenekselleşen şekilde Morto Koyu’na sembolik olarak fidan dikilecek. 
 
Turkcell Gelibolu Maratonu’nun en zorlu etabı olan 42 kilometrelik parkur, Morto Koyu’ndan start alacak. Maraton ve Yarı Maraton için 09.30’da başlayacak yarışta katılımcılar Alçıtepe Köyü’nden geri dönerek parkurda iki tur atacak ve yine Morto Koyu’ndaki finiş noktasına gelecek. Yarı maratona katılacak sporcular, maratondaki parkurda bir tur atıp finişe gelecek. 10 kilometrelik koşu da aynı noktadan 10.00’da başlayacak. Fransız Anıtı ve Redoubt İngiliz Mezarlığı’ndan geçecek katılımcılar, Morto Koyu’nda yarışı noktalayacak. Büyük katılımın beklendiği halk koşusu ise saat 10.15’te aynı noktadan başlayacak ve 5 kilometre uzunluğunda olacak.  
 
Maraton Fuarı 4-5 Ekim’de
Turkcell Gelibolu Maratonu’nda Maraton, yarı maraton ve 10 kilometre koşuları haricinde dokuz ayrı yaş kategorisinde koşulacak organizasyonun olmazsa olmazlarından Maraton Fuarı 4-5 Ekim’de 17 Burda AVM’de gerçekleştirilecek ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. 
 
 

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