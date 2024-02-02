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Spor

Her konuda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü

Cedric Bakumbu'yu Real Betis'e gönderen Galatasaray yeni forvet için harekete geçti. Sarı kırmızılı ekip, Brezilyalı forvet Carlos Vinicius ve kulübü Fulham ile her konuda anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. İşte detaylar...

TRT Spor2 Şubat 2024 Cuma 14:52 - Güncelleme:
Her konuda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Brezilyalı golcü
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Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralayacak.

VINICIUS 'TAMAM' DEDİ

Fulham'ın ardından Brezilyalı golcü de ikna oldu. Gün içerisinde İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.

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