Mauro Icardi'nin yanına bir forvet transferi daha yapmak isteyen Galatasaray, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Galatasaray, Fulham ile Brezilyalı forvet Carlos Vinicius transferi için anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Carlos Vinicius'u sezon sonuna kadar kiralayacak.

VINICIUS 'TAMAM' DEDİ

Fulham'ın ardından Brezilyalı golcü de ikna oldu. Gün içerisinde İstanbul'a gelecek, sağlık kontrollerinden geçecek ve ardından kendisini Galatasaraylı yapacak sözleşmeye imza atacak.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

28 yaşındaki Vinicius, 2022 yılında 5 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'a transfer oldu. Fulham'da 48 maça çıkan 28 yaşındaki Brezilyalı forvet, 8 gol ve 3 asist yaptı.