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Spor

Her maç aynı şeyi yaşıyor! Kerem Aktürkoğlu hakkında ilginç detay

Sezon başında Benfica'ya transferiyle büyük ses getiren ve gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bırakan Kerem Aktürkoğlu hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı. Milli futbolcu Benfica formasıyla sahaya çıktığı tüm lig maçlarında 90 dakikayı tamamlayamadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi31 Aralık 2024 Salı 12:56 - Güncelleme:
Her maç aynı şeyi yaşıyor! Kerem Aktürkoğlu hakkında ilginç detay
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Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla bu sezon 20 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının zaferlerinde baş aktör oldu.

10 gol ve 6 asistlik skor katkısı veren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili herkesi şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

Kerem Aktürkoğlu, ligde oynadığı 12 haftanın 8'inde gol ya da asist katkısı verdi. Ancak milli futbolcu ligde forma giydiği hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı.

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Kupası'nda oynana Pevidem mücadelesinde kadroya alınmazken Estrela Amadora karşılaşmasında ise 45 dakika sahada kaldı ve 1 gol attı. 26 yaşındaki futbolcunun bu organizasyonda da 90 dakika oynamışlığı yok.

Milli futbolcu sadece Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord ve Monaco karşılaşmalarında 90 dakika oynadı. Feyenoord maçında 1 gol atan Kerem Aktürkoğlu, Monaco mücadelesini ise boş geçti.

Kerem Aktürkoğlu'nun özellikle lig maçlarında 90 dakika sahada kalmamasına rağmen verdiği skor katkısı dikkat çekti.

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