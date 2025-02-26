İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2025 Çarşamba / 28 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4645
  • EURO
    38,3562
  • ALTIN
    3414.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • ''Her maça yabancı hakem'' Fenerbahçe, TFF'ye isteğini iletti!
Spor

''Her maça yabancı hakem'' Fenerbahçe, TFF'ye isteğini iletti!

Fenerbahçe, Süper Lig'de kalan maçlarda yabancı hakemlerin görev almasını TFF'den talep etti. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024-2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.' ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 18:40 - Güncelleme:
''Her maça yabancı hakem'' Fenerbahçe, TFF'ye isteğini iletti!
ABONE OL

Fenerbahçe, mevcut sezonda kalan tüm maçları yabancı hakemlerin yönetmesi için TFF'ye başvuru yapıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"24 Şubat 2025 tarihinde oynanan derbi müsabakasına Türkiye Futbol Federasyonu tarafından atanan yabancı hakem heyeti yönetiminin Türk futboluna olumlu anlamdaki katkıları spor kamuoyunun çoğunluğu tarafından görülmüştür.

Gerek müsabaka öncesi gerekse müsabakadan sonra hakem heyetinin performansı sonucunda aynı hakemin bazı Süper Lig kulüpleri tarafından da kendi müsabakalarında istenmesi, bugüne kadarki taleplerimizin haklılığının bir göstergesidir.

'TÜM MAÇLARA YABANCI HAKEM'

Bu sebeple Türkiye Futbol Federasyonu'na 25 Şubat 2025 tarihinde müracaat ederek 2024 - 2025 sezonunda kalan tüm müsabakaların yabancı hakemler tarafından yönetilmesi talebimiz resmi olarak iletilmiştir.

'RAKİPLERİN İSTEĞİNDEN MEMNUN OLDUK'

Bu bağlamda rakiplerimizin bizimle olan müsabakalarının yabancı hakem tarafından yönetilme isteğini memnuniyetle karşıladığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.