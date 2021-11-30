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Spor

Herbert Heiner: Robert Lewandowski ile gurur duyuyoruz

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in başkanı Herbert Heiner, Ballon d'Or ödülü hakkında açıklamalarda bulundu.

30 Kasım 2021 Salı 16:26 - Güncelleme: 30 Kasım 2021 Salı 16:26
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Lionel Messi'nin kariyerindeki 7. Ballon d'Or'u kazanmasının ardından Bayern Münih Başkanı Herbert Heiner'den değerlendirme geldi.

Heiner, "Bayern Münih olarak Lionel Messi'yi ödülü kazanmasından dolayı tebrik ediyoruz. Robert Lewandowski ile ise gurur duyuyoruz. Kulüp tarihinde Gerd Müller, Franz Beckenbauer ve Karl-Heinz Rummenige bu ödülü kazanmıştı, Lewandowski de ödülü kazanmayı hak eden bir isim oldu." dedi.

Lewandowski'nin dünyanın en iyilerinden biri olduğunu belirten Heiner, "Lewandowski, son iki yılda attığı gollerle yılın forveti seçilmeyi fazlasıyla hak etti" şeklinde konuştu.

33 yaşındaki Lewandowski, Ballon d'Or yarışında Messi'nin arkasından ikinci sırada yer aldı.

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