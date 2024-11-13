Herbert: Savunma hatalarımız canımızı yaktı

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko karşısında aldıkları 87-76'lık mağlubiyeti değerlendirdi.

Bayern Münih Başantrenörü Gordon Herbert, savunmada fazlasıyla hata yaptıklarını belirtti.

Maça iyi başladıklarını vurgulayan tecrübeli başantrenör, "İlk çeyreğe çok iyi başladık ama bunu ikinci çeyreğe taşıyamadık. Kolay basketler yedik. Bu maçın olumlu yanı çok iyi savaştık ve mücadele ettik. İkinci ve üçüncü çeyrekte savunma hatalarımız canımızı yaktı." diye konuştu.