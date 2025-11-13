İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Kasım 2025 Perşembe / 23 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,2582
  • EURO
    49,3488
  • ALTIN
    5708.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Herkes bu sözleri konuşuyor! “Arda Turan bir efsane”
Spor

Herkes bu sözleri konuşuyor! “Arda Turan bir efsane”

Shakhtar Donetsk'in eski kaptanı Taras Stepanenko, takımın teknik direktörü Arda Turan hakkında konuştu. Ukraynalı futbolcu, Arda için övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli oyuncunun sözleri, ülkesinde büyük ses getirdi. İşte detaylar…

Star Gazetesi13 Kasım 2025 Perşembe 20:49 - Güncelleme:
Herkes bu sözleri konuşuyor! “Arda Turan bir efsane”
ABONE OL

Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Shakhtar Donetsk'in eski kaptanı Taras Stepanenko, Türk taraftarların Arda Turan'a bakışını Ukrayna basınına değerlendirdi.

"ARDA BİR EFSANE"

Ukraynalı futbolcu, "Arda Turan, Türkiye'de çok ciddi bir isim. Futbolcu olarak bir efsane. Bu ülkede ona büyük bir saygı var." dedi.

Sözlerine devam eden Stepanenko, Arda Turan'ın Eyüpspor'u önce şampiyonluğa taşıyıp ardından Süper Lig'de altıncı yapmasının "Emek, karizma ve tecrübenin ürünü" olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun bu sözleri Ukrayna spor otoritelerinde de büyük yankı uyandırdı.

UKRAYNA GÜNLERİ

Arda Turan, Shakhtar'ın başında çıktığı 25 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2,04 puan ortalaması yakaladı.

ÖNERİLEN VİDEO

HİSAR-D RF'den hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.