Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Shakhtar Donetsk'in eski kaptanı Taras Stepanenko, Türk taraftarların Arda Turan'a bakışını Ukrayna basınına değerlendirdi.

"ARDA BİR EFSANE"

Ukraynalı futbolcu, "Arda Turan, Türkiye'de çok ciddi bir isim. Futbolcu olarak bir efsane. Bu ülkede ona büyük bir saygı var." dedi.

Sözlerine devam eden Stepanenko, Arda Turan'ın Eyüpspor'u önce şampiyonluğa taşıyıp ardından Süper Lig'de altıncı yapmasının "Emek, karizma ve tecrübenin ürünü" olduğunu belirtti. Tecrübeli oyuncunun bu sözleri Ukrayna spor otoritelerinde de büyük yankı uyandırdı.

UKRAYNA GÜNLERİ

Arda Turan, Shakhtar'ın başında çıktığı 25 karşılaşmada 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak maç başına 2,04 puan ortalaması yakaladı.