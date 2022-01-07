Herkes bu teklifi konuşuyor! Ve dünya devi Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu

Star.com.tr 7 Ocak 2022 Cuma 05:30 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 05:30

Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden sürüklüyor. Borussia Dortmund ve Atletico Madrid'den sonra Fransız devi PSG de milli futbolcu için devreye girdi. Almanya basınından Derwesten'in haberine göre Borussia Dortmund, Kerem Aktürkoğlu transferi için çok ısrarlı ancak PSG, Alman kulübünün transferdeki en büyük rakibi. Fransız kulüp genç yıldız adayı için elindeki bütçeyi kullanmaya hazır.

KEREM AKTÜRKOĞLU AVRUPA YOLUNDA

Milli Takım ve Galatasaray'da gösterdiği başarılı performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu sarı kırmızılılarla 2026 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Ancak 23 yaşındaki yıldız için Avrupa kulüpleri resmen yarışa girdi. Almanya'dan bir çok kulübün istediği Kerem Aktürkoğlu için devreye giren son takım ise Borussia Dortmund... Ancak Almanlara göre Dortmund'un Kerem transferi için ise en büyük rakibi PSG...

7 GOL 6 ASİST

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performans ile en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Milli yıldız Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 4 gol 2 asist yaparken Avrupa Ligi'nde de çıktığı 6 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu öte yandan Avrupa Ligi Elemeleri'nde de 4 maçta 2 gol 3 asist yaptı.