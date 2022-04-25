Herkes Edin Visca'nın rekorunu konuşuyor! İnanılmazı başardı

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca bordo mavililere zirve yarışında önemli katkı sağladı. Süper Lig'de tecrübeli olan ve uzun yıllardır forma giyen Edin Visca bordo mavililere transfer olduktan sonra 16 maçta 6 gol 4 asistlik performans sağladı.

EDİN VİSCA ADINI TARİHE YAZACAK

Trabzonspor bu sezon şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta. Tam 38 yıl sonra gelecek şampiyonlukta Edin Visca asist krallığında zirvede bulunuyor. Yıldız oyuncu bu sezon Başakşehir'de de gösterdiği performansla 12 asist yaptı. Sezonu asist krallığında zirvede tamamlaması durumunda Edin Visca rekor kırarak adını tarihe yazdıracak.

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