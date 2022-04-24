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Spor

Herkes Emre Belözoğlu'nu konuşuyor! İnanılmazı başardı

Emre Belözoğlu, Başakşehir'deki performansıyla büyük beğeni topladı. Ligin 8. haftasında 15. sırada olan turuncu-lacivertlilerde teknik direktörlüğe getirilen Emre Belözoğlu, takımı 4. sıraya getirdi. İşte detaylar...

Star Gazetesi24 Nisan 2022 Pazar 18:34 - Güncelleme:
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Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yükselişe geçti. Emre Belözoğlu, ligin 8. haftasında 15. sıradayken başına geçtiği turuncu-lacivertlileri 4. sıraya getirerek Avrupa'ya gitme yolunda umutları yeşertti. Genç teknik adam geldiğinden bu yana 51 puan toplamayı başardı.

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EMRE BELÖZOĞLU, BAŞAKŞEHİR'İ ŞAHLANDIRDI

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Başakşehir'de 8. haftada alınan Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile yollar ayrılmış ve yerine Emre Belözoğlu getirilmişti. Genç teknik adam geldiğinden bu yana 51 puan toplayarak başarılı performansıyla alkış topladı.

KÜMEDEN AVRUPA'YA

Emre Belözoğlu, neredeyse küme düşme hattından aldığı takımı yaptığı dokunuşlar ve ara transfer dönemindeki takviyelerle Avrupa'ya gitme hedefi olan bir takım haline getirdi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertlilerin başında 27 resmi maça çıktı. 41 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalardan 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak maç başına 1.89 puan ortalaması yaparak 51 puan topladı.

Star Gazetesi

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