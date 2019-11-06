23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,755
  • 6,3859
  • 275.209
  • 101420
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

'Herkes Falcao iyi ki gelmiş diyecek'

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ile ilgili açıklama yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, transfer çalışmaları ve Radamel Falcao ile ilgili TRT Spor'a konuştu.
 
Gerekli görülmesi halinde devre arasında transfer yapacaklarını belirten Günay, "Biz yönetim olarak her türlü gelişmeye hazırlıklıyız, çalışmalar yapıyoruz. Takımın performansına göre gerekli olan ne varsa, yaparız" ifadelerini kullandı.
 
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı olan ve hakkında spekülasyonlar bulunan Radamel Falcao'nun Türkiye'de takdir edilecek işler yapacağını da kaydeden yönetici, "Herkes şunu bilsin ki, Falcao bize sıfır bedelle, herhangi bir bonservis ödemeden Galatasaray'ın sporcusu oldu. Kişiliğiyle, karakteriyle çok iyi bir oyuncu. Önüüzdeki süreç gösterecek ki, herkes iyi ki böyle bir oyuncu Türkiye'ye gelmiş diyecek. Her futbolcunun başına geleceği gibi talihsiz bir sakatlık yaşadı. Türk futboluna önemli katkıları olacağına inanıyorum." dedi.
 
"OYNAMAK İSTEMEDİĞİ DOĞRU DEĞİL"
 
Kolombiyalı oyuncunun oynamak istemediği yönündeki iddiaların doğru olmadığnı kaydeden idareci, "Falcao Galatasaray'a severek, isteyerek, bir aşkla geldi. Dünyanın sayılı golcülerinden. Oynamak istemiyor gibi şeyler asla Falcao için doğru olamaz, öyle bir karakterde oyuncu değil. Türk halkı yakından görünce ne derece iyi bir değer olduğunu tanıyacaktır" diye konuştu.
 
 
 

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Erol Erdoğan: Ailedeki bağlar zayıflıyor, boşluğu medya dolduruyor

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

Petrol ve doğal gaz zengini ülke tarıma yöneldi

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

MSB açıkladı! Mutabakata rağmen saldırılar devam ediyor

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN'dan 54,5 milyon dolarlık sözleşme

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Bolu'da vahşet! 6 kedi ayakları kopmuş halde bulundu

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Böyle baklava görülmedi! İçerisinde öyle bir şey var ki...

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Bakan Ziya Selçuk'tan o öğretmen için talimat! Açığa alındı

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyük

Düşmanı yok, sayıları hızla artıyor, tehlike büyük
 

POPÜLER HABERLER

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

14. yüzyıldan kalma! Zamana meydan okuyorlar

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

Eşine sürpriz için öyle bir şey yaptı ki!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA