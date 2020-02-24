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Spor

Herkes gole sevinirken onun kılı kıpırdamadı!

Dün akşam Max Kruse'nin attığı gole sevinmeyen Ersun Yanal dikkatlerden kaçmadı.

24 Şubat 2020 Pazartesi11:45 - Güncelleme: 24 Şubat 2020 Pazartesi 11:56

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçw'nin golü sonrası Ersun Yanal'ın görüntüsü dikkat çekti. Öte yandan Yanal, maçtan önce Fatih Terim'i unutmadı. Sarı-kırmızılı yedek kulübesine de selam veren tecrübeli çalıştırıcı, eski öğrencisi Selçuk İnan'la da hasret giderdi. Öte yandan Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz de eski hocaları Fatih Terim'le görüştü. İkili eski takım arkadaşlarını da unutmadı. Sarı-lacivertli takım ilk yarıda penaltı atışı yakaladı. Kruse topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

Bu esnada Ersun Yanal'ın sakin kalması dikkat çekti.

Ali Koç taraftarların arasına daldı!

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