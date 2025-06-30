FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de kampta olan Real Madrid'de Mbappe ile Arda Güler'in arasındaki uyum İspanya'da günün öne çıkan haberlerinden biri oldu.

Hem saha içi hem de saha dışında ikili arasında iyi bir dostluğun geliştiği belirtilirken Arda Güler'in İngilizcesini ilerletmiş olmasının da aradaki iletişimi kolaylaştırdığı aktarıldı.

Xabi Alonso'nun planının gol yollarında bu ikilinin sağlayacağı uyuma bağlı olduğu belirtilirken, İspanyol hocanın Arda Güler ve Mbappe arasındaki uyumu gördükçe ellerini ovuşturarak başaracağı büyük işleri hayal ettiği belirtildi.

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle ikili FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez Juventus karşısındaki maçta ilk 11'de başlayabilir. Alonso'nun da Mbappe ve Arda Güler'i aynı anda sahada görmek için can attığı ifade edildi.