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Spor

Herkes onları konuşuyor! İspanya'da gündem Mbappe ve Arda Güler

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçmesinin ardından takımda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD kampında Fransız yıldız Mbappe ile milli futbolcu Arda Güler'in arasındaki uyum dikkat çekti. İspanya basını durumu manşetlere taşıdı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Haziran 2025 Pazartesi 11:59 - Güncelleme:
Herkes onları konuşuyor! İspanya'da gündem Mbappe ve Arda Güler
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD'de kampta olan Real Madrid'de Mbappe ile Arda Güler'in arasındaki uyum İspanya'da günün öne çıkan haberlerinden biri oldu.

Hem saha içi hem de saha dışında ikili arasında iyi bir dostluğun geliştiği belirtilirken Arda Güler'in İngilizcesini ilerletmiş olmasının da aradaki iletişimi kolaylaştırdığı aktarıldı.

Xabi Alonso'nun planının gol yollarında bu ikilinin sağlayacağı uyuma bağlı olduğu belirtilirken, İspanyol hocanın Arda Güler ve Mbappe arasındaki uyumu gördükçe ellerini ovuşturarak başaracağı büyük işleri hayal ettiği belirtildi.

Mbappe'nin sakatlığı nedeniyle ikili FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez Juventus karşısındaki maçta ilk 11'de başlayabilir. Alonso'nun da Mbappe ve Arda Güler'i aynı anda sahada görmek için can attığı ifade edildi.

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