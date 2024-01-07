Arda Güler, dün gece yaklaşık 6.5 ay sonra Real Madrid formasıyla ilk resmi maçına çıktı. Eflatun - beyazlıların Kral Kupası'nda Arandina'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettiği maçta süre alan Güler, performansı ile büyük beğeni topladı.

ANCELOTTI: "KALİTESİNİ GÖSTERDİ"

Real Madridde tek konu başlığı var: Arda Güler İlk maçına çıkan genç yıldız sosyal medyaya damga vurdu, takım arkadaşlarını coşturdu...

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Carlo Ancelotti, "Arda Güler'in harika bir kişiliği var, bu Real Madrid'de çok önemli. Seviyesini yavaş yavaş geliştirecek. Kalitesini gösterdi ve bunu yapmaya devam edecek. Arda Güler için önemli olan, geri dönmesi ve takımla birlikte oynamaya alışması" dedi.

JOSELU: "ARDA GÜLER BİR ELMAS"

Real Madridde tek konu başlığı var: Arda Güler İlk maçına çıkan genç yıldız sosyal medyaya damga vurdu, takım arkadaşlarını coşturdu...

Güler'in takım arkadaşı Joselu ise maç sonundaki açıklamasında "Arda Güler ilgilenmemiz gereken bir elmas. Ona sahip çıkmalıyız, destek olmalıyız. Çok kaliteli ve bunu göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

ARDA'DAN PAYLAŞIM: "ÇOK MUTLUYUM"

Arda Güler, müsabaka sonrasında Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve "Bu efsane formayı giydiğim ve ilk maçımı kazandığım için çok mutluyum. Nice güzel günlerin ilki..." sözlerini gönderisine ekledi.

SOYAL MEDYA PAYLAŞIMINA YORUM YAĞDI

18 yaşındaki futbolcunun paylaşımına gelen yorumlar ise adeta yıldızlar karmasından oluştu. Güler'in neredeyse tüm takım arkadaşları yorum yaparak genç futbolcuya destek oldu.

Öte yandan İspanya basınında Arda Güler'in ilk maçı şöyle görüldü;

Marca: "Arda Güler heyecan veriyor!"

AS: "Arda Güler ilk maçına çıktı! Real Madrid formasıyla 58 dakika süre alan Güler, çok iyi oynadı"

Ayrıca Real Madrid'in karşılaştığı İspanya 4. Lig takımı Arandina, futbolcularının hangi Real Madrid futbolcusundan forma istediğine dair bir listeyi rakibine göndermişti. Maçtan önce Bellingham'ın formasını isteyen Arandina oyuncusu Pesca, fikrini değiştirdi ve Arda Güler'in formasını talep etti.

İŞTE MAÇ SONU İSTATİSTİKLERİ



Aylar sonra ilk kez forma giyen Arda Güler, 53 kez topla buluştuğu müsabakada 32 isabetli pas yapıp yüzde 89 pas yüzdesiyle oynadı.