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Spor

Herkes onu konuşuyor! Paulo Dybala transferi hayırlı olsun

Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine Paulo Dybala için yeni gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu önümüzdeki sezon Süper Lig'de forma giyecek. İşte Paulo Dybala'nın anlaştığı takım...

12 Ekim 2024 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Herkes onu konuşuyor! Paulo Dybala transferi hayırlı olsun
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Ocak transferi dönemi için takımlar şimdiden hazırlıklara başladı. Yaz aylarında Süper Lig devlerinin de gündemine gelen Paulo Dybala için yeni gelişmeler yaşanıyor. Ancak yıldız oyuncu hiçbir takımla anlaşamadı. Roma'nın, 2025 yılında sözleşmesi bitecek Dybala'yı kadroda tutmak istediği ancak mali şartlar sebebiyle İtalyan kulübün işinin zor olduğu aktarıldı. Arjantinli yıldızın, Roma kulübüyle 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor ancak İtalyan ekibin iyi bir teklif gelmesi halinde Dybala'yı elden çıkarmaya sıcak bakabileceği öne sürüldü. Süper Lig'den de talipleri olan yıldız oyuncu önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giyebilir.

GALATASARAY TRANSFERİ BİTİRMEK İSTİYOR

İtalyan basınında çıkan iddialara göre Roma'nın yıldız oyuncusu önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyebilir. Sarı kırmızılı yönetim transferi bitirmek için harekete geçti. Roma ile mali şartlarda anlaşılması durumunda Dybala'nın da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON 1 GOL ATTI

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 1 gol atan 30 yaşındaki yıldızın piyasa değeri 20 milyon Euro gösteriliyor.

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