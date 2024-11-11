Transfer döneminin kapanmasına rağmen kulüpler yeni sezon için çalışmalarına devam ediyor. Inter formasıyla sergilediği performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen devleri, 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabete girecek.

BALLON D'OR'A ADAY GÖSTERİLMİŞTİ

2024 Ballon d'Or listesinde aday olarak gösterilen 30 yaşındaki milli futbolcu Rodri'nin 1. olduğu ödül töreninde kendisine 20. sırada yer bularak ülkemizi temsil etmişti.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

İngiltere basınında yer alan habere göre Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi'nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa devleri şimdiden sıraya girmiş durumdalar. Almanya Bundeliga ekiplerinden Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih ve İngiltere Premier Lig ekiplerinden Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City'nin 30 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak için kıyasıya bir rekabete girecekleri iddia edildi.

GUARDİOLA RODRİ YERİNE HAKAN'I DÜŞÜNÜYOR

Manchester City teknik patronu Pep Guardiola, Arsenal maçında sakatlanarak sezonu kapatan 2024 Ballon d'Or sahibi İspanyol futbolcu Rodri'nin yerine orta saha bölgesine Hakan Çalhanoğlu'nu düşündüğü ve 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

BAYERN MÜNİH ORTA SAHAYI GÜÇLENDİRMEK İSTİYOR

Orta saha bölgesinde Kimmih, Goretzka, Palhinha ve Laimer gibi yıldızlar bulunan Alman devi Bayern Münih, Teknik Direktör Vincent Kompany'nin isteği doğrultusunda orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda rotayı İtalya'ya çeviren panzerler, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu listenin ilk sırasına ekledi ve önümüzdeki yaz transfer döneminde bu işi bitirmek istiyor.

Vincent Kompany'nin ekibi, sezon başlamadan önce Inter yıldızıyla ilgilenmiş ancak başarılı orta saha Serie A'da kalmak isteyince bu transfer sonuçsuz kalmıştı.

SEZON PERFORMANSI

Inter formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda toplam 12 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 798 dakika süre aldı ve rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

KARİYERİ

Futbol hayatına Almanya altyapısında başlayan Hakan Çalhanoğlu 2014-2015 sezonunda 15.25 milyon bonservis bedeli karşılığında Hamburg'dan Bayer Leverkusen'nin yolunu tuttu. Alman ekibinde geçirdiği 3 sezonluk başarılı performansı sonrası 23.30 Euro bedelle İtalya ekibi Milan'a transfer oldu. Burada geçirdiği 4 sezonun ardından Milan'ın ezeli rakibi Inter'e bedelsiz olarak transfer oldu. 30 yaşındaki milli futbolcunun şuan ki piyasa değeri 45 milyon Euro.

Stargazetesi