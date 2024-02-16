Herkes onu konuşuyor! Neymar'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi

Sezon başında Paris Saint-Germain'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transfer olan Neymar, yaşadığı sakatlıkla uzun süredir sahalardan uzak kaldı. Ülkesi Brezilya ile Ekim 2023'te çıktığı milli maçta çapraz bağlarından sakatlanan Neymar, yeni takımında yıkım oluşturmuştu. Suudi Arabistan'da çok fazla süre alamadan sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldız, bireysel çalışmalarına başladı.

NEYMAR'IN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

Takımdan ayrı bir şekilde bireysel çalışmalarına başlayan ve yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanan Neymar'ın videosu yayınlandı. Brezilyalı futbolcunun fazla kiloları ise gündem oldu. Daha önce de bu tarz bir görüntüsü ortaya çıkan Neymar, kilo eleştirilerine "Hiç sanmıyorum" tarzında cevap vermişti.

SADECE 5 MAÇA ÇIKABİLDİ!

Suudi Arabistan ekibiyle sadece 5 maça çıkabilen Neymar, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Toplamda ise 386 dakika süre aldı.

Star Gazetesi