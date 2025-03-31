Galatasaray'a karşı oynadığı 3'üncü maçta 2'nci golünü atan Rafa'nın, Davinson Sanchez'e attığı çalım dış basında çok konuşuldu. Portekiz basını, yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı. Kolombiya medyası ise G.Saray taraftarının Davinson'dan şikayetçi olduğunu yazdı.

"DAVİNSON SANCHEZ'İN BÖBREKLERİNİ DÜŞÜRDÜ"

Rafa'nın Davinson'u feyke yatırdığı pozisyonun videosunu yayınlayan Abola, "Benfica'nın eski starından muhteşem bir gol. Rafa bisikletini çalıştırdı ve sihrini yaptı. Benfica'nın eski yıldızı, forvet oynadığı maçta sol taraftan koşarak Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü" dedi. Colombianosfutbolred ise "Milli maçta beyin sarsıntısı geçiren Davinson kötü döndü. Rafa'ya izin verdi. G.Saray taraftarı ondan şikayetçi çünkü Beşiktaşlılar alaycı şakalar yaptı" yorumunu yaptı.