İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2025 Pazartesi / 1 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9056
  • EURO
    41,0959
  • ALTIN
    3798.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Herkes, Rafa Silva'nın çalımını konuşuyor! ''Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü''
Spor

Herkes, Rafa Silva'nın çalımını konuşuyor! ''Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü''

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-1 yendiği maça Rafa Silva'nın Davinson Sanchez'e çalımı damga vurdu. Portekiz basını Rafa'nın çalımı için, 'Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM SPOR31 Mart 2025 Pazartesi 10:04 - Güncelleme:
Herkes, Rafa Silva'nın çalımını konuşuyor! ''Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü''
ABONE OL

Galatasaray'a karşı oynadığı 3'üncü maçta 2'nci golünü atan Rafa'nın, Davinson Sanchez'e attığı çalım dış basında çok konuşuldu. Portekiz basını, yıldız futbolcuyu yere göğe sığdıramadı. Kolombiya medyası ise G.Saray taraftarının Davinson'dan şikayetçi olduğunu yazdı.

"DAVİNSON SANCHEZ'İN BÖBREKLERİNİ DÜŞÜRDÜ"

Rafa'nın Davinson'u feyke yatırdığı pozisyonun videosunu yayınlayan Abola, "Benfica'nın eski starından muhteşem bir gol. Rafa bisikletini çalıştırdı ve sihrini yaptı. Benfica'nın eski yıldızı, forvet oynadığı maçta sol taraftan koşarak Davinson Sanchez'in böbreklerini düşürdü" dedi. Colombianosfutbolred ise "Milli maçta beyin sarsıntısı geçiren Davinson kötü döndü. Rafa'ya izin verdi. G.Saray taraftarı ondan şikayetçi çünkü Beşiktaşlılar alaycı şakalar yaptı" yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.