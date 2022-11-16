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Spor

Herkes Talisca'yı bekliyordu! Beşiktaş'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var

Beşiktaş'ta Anderson Talisca seslerinin yükseldiği dönemde Siyah-Beyazlılardan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Taraftarları Anderson Talisca heyecanı sararken Beşiktaş'ın hedefinin bambaşka bir isim olduğu ortaya çıktı.

Aksam.com.tr16 Kasım 2022 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Herkes Talisca'yı bekliyordu! Beşiktaş'ın hedefinde dünyaca ünlü yıldız var
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş sonrası Anderson Talisca dedikoduları tekrar ayyuka çıkmıştı. Siyah-Beyazlıların eski futbolcusunu geri getirmek için mesai harcadığı öne sürülmüştü ancak Beşiktaş'ın asıl hedefinin Anderson Talisca değil dünyaca ünlü yıldız olduğu ortaya çıktı.

ANDERSON TALISCA DERKEN YILDIZ İSİM GELİYOR

Aksam.com.tr'nin haberine göre; Anderson Talisca'nın yüksek maaşı transfere engel olurken Beşiktaş'ın eski futbolcusu için görüşmeleri yüzeysel seviyede bıraktığı ifade edildi. Öte yandan Anderson Talisca ismini rafa kaldıran Siyah-Beyazlılar çok konuşulacak bir transfere imza atmak üzere harekete geçti.

ANDERSON TALISCA OUT ZIYECH IN

Anderson Talisca'dan vazgeçse de söz konusu bölgeye dünyaca ünlü bir transfer yapmak isteyen Beşiktaş, Hakim Ziyech için Chelsea ile görüşmelere başladı. İngiliz ekibinde düzenli forma şansı bulamayan Faslı yıldız 6 aylığına kiralanmak isteniyor. Taraftarlar transferin gerçekleşmesi halinde yıldız ismin Beşiktaş'ı şampiyon yapabileceği görüşünde birleşti.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

29 yaşındaki yıldız futbolcuyla geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe de ciddi şekilde ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Chelsea oyuncuyu 2020-21 sezonu başında Ajax'tan tam 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

92 MAÇTA 24 GOLE KATKI VERDİ

İngiliz ekibiyle toplam 92 maça çıkan deneyimli 10 numara, 14 gol 10 asistlik istatistik yakaladı. Başarılı futbolcunun Chelsea ile 2,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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