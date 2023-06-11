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Spor

Herkes ters köşe oldu: Alex Telles Türkiye'ye geliyor!

Sezon başında Manchester United'dan Sevilla'ya kiralık olarak transfer olan Alex Telles, İspanyol ekibinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti. Sezon sonunda kulübü Manchester United'a dönmeye hazırlanan ancak İngiliz ekibinin gelecek sezon planlamasında yer almayan Alex Telles için Süper Lig devleri de harekete geçti. İşte detaylar...

11 Haziran 2023 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu: Alex Telles Türkiye'ye geliyor!
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Galatasaray'da sol bek transferi için listede konuşulan başka isimler olsa da Brezilyalı oyuncu Alex Telles üst sıralardaki yerini koruyor.

GALATASARAY ALEX TELLES İÇİN BEKLEMEDE

Galatasaraylı yetkililer, Brezilyalı yıldızla da görüşmelerini ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan oyuncuyu ikna etmek için çalışan Galatasaray yönetimi, diğer taraftan da, Manchester United'ın da Alex Telles ile ilgili vereceği son kararı bekliyor

FENERBAHÇE'DE DEVREDE

Gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile giren Fenerbahçe'de yıldız sol bek ile ilgileniyor ve bu transferi bitirmek için yoğun çaba gösteiyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bu transferi çok istediği ve yıldız oyuncu için takımı Manchester United ile bonservis görüşmelerine başlayacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yıldız oyuncu Alex Telles, bu sezon Sevilla forması işle bu sezon toplamda 38 maçta forma giydi. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 3 kez asist yapma başarısı gösterdi. Yıkdız sol bek toplamda 2.142 dakika sahada kaldı.

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