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Spor

Herkes ters köşe oldu! Arda Turan resmen geri dönüyor

Süper Lig'de Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren Arda Turan için yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç teknik direktör yeniden İspanya'nın yolunu tutabilir. İşte Arda Turan haberinin detayları...

Emre Sarı21 Nisan 2025 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu! Arda Turan resmen geri dönüyor
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Süper Lig'de Eyüpspor ile başarılı bir sezon geçiren Arda Turan için yeni gelişmeler yaşanıyor. Genç teknik direktör takımından erkenden ayrılabilir. Bu yıl çıktığı maçlarda oynattığı oyunla göz dolduran 37 yaşındaki hoca daha önce futbol oynadığı İspanya'nın yolunu tutmak üzere. İspanya basını Arda Turan'ın yeni takımını da duyurdu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE TAKIMA İMZA ATACAK

Haberde La Liga'dan bir takımın Arda Turan ile ilgilendiği ve görüşmelerin başladığına yer verildi. Bu ekibin Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takım olduğu da haberde yer aldı. Anlaşmaya göre genç hoca sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak ve önümüzdeki sene başı İspanya'nın yolunu tutacak. Arda Turan'a Almanya'dan da teklifler olduğu gelen bilgiler arasında.

75 MAÇA ÇIKTI

Teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ile toplamda 74 resmi maça çıkan Arda Turan, takımıyla 43 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik ve 19 de mağlubiyet yaşadı.

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