Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu için yeni gelişmeler yaşanıyor. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile geçen milli futbolcu Inter'den ayrılabilir. Tecrübeli futbolcunun geleceği ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Hakan Çalhanoğlu'nun ise yeni bir karar aşamasında olduğu da gelen bilgiler arasında. İtalyan ekibi de bu konuda kararını verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU ARABİSTAN'A GİDİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hakan Çalhanoğlu için Arabistan iddiası gündeme geldi. İtalyan basının haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al Ahli 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Arabistan ekibi Inter'in istediği bonservisi ödemeye hazır. Hakan Çalhanoğlu da transfere sıcak bakıyor. Ayrıca Al Ahli milli futbolcumuz için de rekor bir maaş düşünüyor.

Tarafların yakın zamanda bir araya gelip transferi sonuçlandırması bekleniyor.

INTER PERFORMANSI

Inter formasıyla tüm kulvarlarda 182 maçta forma giyen Hakan Çalhanoğly takımı adına 38 gol ve 32 asist üretti. Takımıyla Serie A şampiyonluğu da yaşayan Çalhanoğlu iki kez de Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı gösterdi.