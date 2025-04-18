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Spor

Herkes ters köşe oldu! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme uzatan İrfan Can Kahveci yine istediği süreleri alamadı. Milli futbolcu için ise yeni bir iddia gündeme geldi. İşte İrfan Can Kahveci haberinin detayları...

Emre Sarı18 Nisan 2025 Cuma 22:37 - Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu! İrfan Can Kahveci ezeli rakibe gidiyor
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Geçtiğimiz sezonu İsmail Kartal yönetiminde çok iyi geçiren ve formda bir sezonu geride bırakan İrfan Can Kahveci sezon sonunda sakatlık yaşamıştı. EURO 2024'te A Milli Takım kadrosunda yer alan yıldız isim sakatlığı nedeniyle az süre alabildi. İrfan Can Kahveci yine de Avrupa'nın önemli takımlardan teklif aldı. Adı La Liga devleri ile anılan yıldız orta saha transferi konusunda kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Fenerbahçe ile İrfan Can Kahveci ile yapılan sözleşme yenileme görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe ile 3 yıl daha yola devam etme kararı aldı. 29 yaşındaki futbolcunun maaşında da ciddi bir artış yapıldı. Fenerbahçe yönetimi, İrfan Can Kahveci'nin Haziran 2025'e kadar geçerli olan eski sözleşmesini de yeniledi. Ancak bu sürecin ardından da milli futbolcu istediği süreyi yine alamadı ve takımdan ayrılma kararı aldı.

TRABZONSPOR DEVREDE

Gelen haberlere göre Fenerbahçe'de mutsuz olan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor'un devreye girdiği öğrenildi. A Milli Takım'dan arkadaşı Uğurcan Çakır'ın da İrfan'ı bordo-mavili ekibe çağırdığı gelen bilgiler arasında. Yıldız kanat oyuncusunun ise bu teklife nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

4 GOLE KATKI YAPTI

Mourinho yönetiminde Fenerbahçe formasıyla İrfan Can Kahveci 37 maça çıktı. Yıldız orta saha bu maçlarda 1 gol ve 3 asist ile oynadı.

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