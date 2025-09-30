Geçtiğimiz sezonu İran ekibi Persepolis'te tamamlayan İsmail Kartal, ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni adresi merak edilen tecrübeli çalıştırıcı için yeni teklifler olduğu öğrenildi. Süper Lig'de hocaları ile yollarını ayırmak isteyen takımların listesinin başında olan İsmail Kartal olduğu gelen bilgiler arasında.

İSMAİL KARTAL SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Gelen haberlere göre lige kötü başlayan Kocaelispor, Selçuk İnan ile yollarını ayırmayı düşünüyor. Körfez ekibinin listesinde ilk sırada yer alan isim ise İsmail Kartal. Tecrübeli çalıştırıcı ile yakın zamanda temasa geçilmesi bekleniyor. Kartal'ın da teklife sıcak bakabileceği öğrenildi. Tarafların yakın zamanda görüşmesi bekleniyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

İsmail Kartal, geçen sezon Persepolis'in 16 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan 64 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, maç başına 1.75 puan ortalaması yakaladı.