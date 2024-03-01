Herkes ters köşe oldu! Manchester United'dan Altay Bayındır kararı

Fenerbahçe'de uzun süredir eleştirilerin odağı olan Altay Bayındır, kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İngiliz devi Manchester United'a transfer oldu. Milli file bekçisi, bu imza sonrası Ada'da hayal kırıklığına uğradı. Genç kaleci, Kırmızı Şeytanlar'da beklediği süreyi bir türlü bulamadı.

ALTAY BAYINDIR İÇİN KARAR ÇIKTI!

Altay Bayındır, çok fazla süre bulamayınca takımdan ayrılacağı yönünde dedikodular yayıldı. İngiliz basınından Dailymail ise bu iddialara son verdi. Gazetenin aktardığına göre; Manchester United, Altay Bayındır'ı takımda tutmayı düşünüyor. Haberde; Altay'ın forma giydiği tek maç olan Newport-Manchester United arasındaki mücadelede, milli kalecinin performansı eleştirildi. Öte yandan, Altay'ın henüz kendini gösteremediğini ve önümüzdeki sene yeteneklerini kanıtlayabileceği aktarıldı.

ONANA DA KALIYOR

Yapılan haberin detaylarında, ManU'nun birinci kalecisi Andre Onana'nın da kötü performansının ardından bir şansı daha hakettiği belirtildi. Kamerunlu file bekçisinin, geçen sezon Inter'de Avrupa'nın en iyi kalecilerinden birisi olduğu hatırlatıldı.

Star Gazetesi