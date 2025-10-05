İSTANBUL 23°C / 15°C
Spor

Herkes ters köşe oldu! Mauro Icardi 2 yıllığına hayırlı olsun

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merakla bekleniyor. Golcü futbolcunun sözleşmesi gelecek yıl sonu bitecek. Sarı-kırmızılı yönetimde oyuncu ile ilgili kararını verdi. İşte Mauro Icardi haberinin detayları...

5 Ekim 2025 Pazar 18:49
Galatasaray'da Mauro Icardi sezona gollerle başladı. Ancak yıldız futbolcu son maçlarda yedek kulübesine hapsoldu. Haziran ayında sözleşmesi bitecek Mauro Icardi için yeni gelişmeler yaşanıyor. Golcü futbolcu ile ilgili Galatasaray yönetimi kararını verdi.

MAURO ICARDİ İLE SÖZLEŞME UZATILACAK

Galatasaray yönetiminin yakın zamanda Mauro Icardi ile görüşmesi bekleniyor. Aldığı yüksek ücrette indirime gitmesi durumunda oyuncu ile sözleşme uzatılacak. Ayrıca bu sözleşmenin 1+1 yıllık olması bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk da Mauro Icardi'nin bu şartlarda kalmasını istiyor. Tarafların yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun da kararı merakla bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 9 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. Toplam 370 dakika sahada kalan Arjantinli yıldız golcü, 5 golle skora etki etti.

