Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Nuri Şahin sahalara dönmeye hazırlanıyor. Adı Süper Lig'den takımlarla da anılan genç teknik direktör kararını vermek için bekliyor. Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan Nuri Şahin'in yeni takımı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NURİ ŞAHİN

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu. Norveçli hocanın aldığı kötü sonuçları sonrası görevine son verilmesi bekleniyor. Lige galibiyetle başlanmasına rağmen Solskjaer için tehlike çanları hala çalıyor. Lausanne ile ilk maç berabere kalan siyah-beyazlı ekip İstanbul'da turu geçemezse tecrübeli hoca ile yollarını ayıracak. Bunun ardından ise gidilecek isimlerden birisinin de Nuri Şahin olacağı gelen bilgiler arasında. 36 yaşındaki genç hoca da bu teklife sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Nuri Şahin, geçen sezon Borussia Dortmund'un başında 27 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan 36 yaşındaki teknik direktör maç başına 1.48 puan ortalaması yakalayabildi.