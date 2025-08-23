İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Herkes ters köşe oldu! Takım Nuri Şahin'e emanet
Spor

Herkes ters köşe oldu! Takım Nuri Şahin'e emanet

Borussia Dortmund sonrası takım çalıştırmayan Nuri Şahin sahalara dönmeye hazırlanıyor. Genç teknik direktörün yeni adresi Süper Lig olacak. Almanya ve İspanya'dan da teklif alan 36 yaşındaki hoca kararını verdi. İşte Nuri Şahin haberinin detayları...

Emre Sarı23 Ağustos 2025 Cumartesi 18:28 - Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu! Takım Nuri Şahin'e emanet
ABONE OL

Borussia Dortmund'dan ayrıldıktan sonra hiçbir takımı çalıştırmayan Nuri Şahin sahalara dönmeye hazırlanıyor. Adı Süper Lig'den takımlarla da anılan genç teknik direktör kararını vermek için bekliyor. Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan Nuri Şahin'in yeni takımı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ'TA HEDEF NURİ ŞAHİN

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer'in geleceği tartışma konusu oldu. Norveçli hocanın aldığı kötü sonuçları sonrası görevine son verilmesi bekleniyor. Lige galibiyetle başlanmasına rağmen Solskjaer için tehlike çanları hala çalıyor. Lausanne ile ilk maç berabere kalan siyah-beyazlı ekip İstanbul'da turu geçemezse tecrübeli hoca ile yollarını ayıracak. Bunun ardından ise gidilecek isimlerden birisinin de Nuri Şahin olacağı gelen bilgiler arasında. 36 yaşındaki genç hoca da bu teklife sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Nuri Şahin, geçen sezon Borussia Dortmund'un başında 27 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan 36 yaşındaki teknik direktör maç başına 1.48 puan ortalaması yakalayabildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.