Geçtiğimiz sezon ortasında Fenerbahçe'ye transfer olan Anderson Talisca için beklenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Avrupa kadroları için transfer döneminin bitmesinin ardından sarı-lacivertli ekibin yeni hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe'de kimlerin gideceği de merak konusu. Bu doğrultuda sarı-lacivertli ekibe Anderson Talisca için teklifler geldi.

ANDERSON TALİSCA İÇİN BREZİLYA'DAN TEKLİF VAR

Kadrosunu yaptığı transferlerle güçlendiren Fenerbahçe'de yabancı sayısına yer açmak için ayrılıkların da olması bekleniyor. Sarı-lacivertli ekibe bu doğrultuda Anderson Talisca için teklifler geldi. Bu tekliflerin Brezilya'dan olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ise henüz kararını vermiş değil. Anderson Talisca ise ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Tarafların yakın zamanda görüşüp durumu karara bağlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Anderson Talisca, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1426 dakika sahada kalan 31 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 12 gol ve 2 asistle skora etki etti.