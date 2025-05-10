Sezon başında Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun sarı-lacivertli ekipte istediği süreyi bulamadı. Milli futbolcu kariyerinde yeni bir sayfa açmak için harekete geçti. Tecrübeli forvet için Süper Lig'den birçok takım nabız yokluyor. Fenerbahçe'nin sezon sonu o bölge için transfer yapacak olması bu ayrılığı hızlandırabilir.

GAZİANTEP FK DEVREYE GİRDİ

Gelecek sezon için daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Gaziantep FK milli golcü için harekete geçti. Daha önce şehrin bir diğer takımı Gaziantepspor forması giyen Cenk için dönme ihtimali belirmiş oldu. Japonya transferi son anda iptal olan yıldız forvetin de bu transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. İki tarafın yakın zamanda görüşmelere başlayıp bu transfere nokta koyması bekleniyor.

20 MAÇTA SÜRE ALDI

Cenk Tosun bu sezon Fenerbahçe forması ile 20 resmi müsabakada görev aldı. Milli futbolcu bu maçlarda 2 gol ve 1 asist ile oynadı. Ayrıca Cenk'in Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor