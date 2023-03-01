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Spor

Herkes ters köşe oldu! Yunus Akgün transferi bitti, Galatasaray kararını verdi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün için karar verildi. Bir çok takımdan transfer teklifi alan genç oyuncu için son olarak Antalyaspor sarı kırmızılılara resmi teklifte bulundu. Yunus Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Akdeniz ekibine Galatasaray'dan cevap geldi. İşte detaylar...

Fanatik1 Mart 2023 Çarşamba 08:37 - Güncelleme:
Herkes ters köşe oldu! Yunus Akgün transferi bitti, Galatasaray kararını verdi
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Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da başarılı bir sezonu geride bırakan Yunus Akgün alt yapısından yetiştiği Galatasaray'a geri dönerek önemli bir başarıya imza atmıştı. Ancak adaptasyon sürecinde inişli çıkışlı performans gösteren Yunus Akgün yedek kulübesine çekilmiş ve oyuna daha sonraki dakikalarda dahil olmuştu. Genç yıldız için bir çok kulüp devre arası transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalarken son olarak Süper Lig ekibi Antalyaspor sarı kırmızılılara teklifte bulundu.

YUNUS AKGÜN'Ü İSTEDİLER

Fanatik'in haberine göre Galatasaray, Antalyaspor'dan Haji Wright'ı kadrosuna katmak istiyor. Akdeniz ekibi de sarı kırmızılılardan gelen transfer teklifine Yunus Akgün sezon sonuna kadar kiralık ve 7 milyon Euro bonservis cevabıyla döndü. Pazarlıklar hala sürerken Galatasaray'ın bu teklifi reddettiği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün bu sezon başında katıldığı Galatasaray'da toplam 19 maça çıktı. 11 kez sahaya ilk 11'de çıkan genç oyuncu 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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