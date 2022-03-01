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Spor

Herkes Vedat Muriqi'in rekorunu konuşuyor! Ne Türkiye'de, ne de İtalya'da...

Vedat Muriqi, İspanyol ekibi Mallorca formasıyla geçtiğimiz günlerde bir rekora imza atmıştı. Vallecano ile oynanan maçta 22 hava topunun 15'inde başarılı olarak La Liga'da bu sezonun rekorunu kıran Vedat Muriqi, İtalya'da da gündem oldu. İşte detaylar...

Star Gazetesi1 Mart 2022 Salı 21:36 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 21:36
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İspanya La Liga'da Mallorca'da kiralık olarak forma giyen Vedat Muriqi, geçtiğimiz günlerde Vallecano ile oynanan maçta 22 hava topunun 15'inde başarılı olarak bu alanda La Liga'daki diğer isimleri geride bırakarak rekor kırmıştı. Vedat Muriqi'in bu rekoru İtalya'da da büyük ses getirirken Lazio'nun golcü oyuncuyu gönderdiğine pişman olduğu belirtildi.

VEDAT MURIQI, İSPANYA'DA REKOR KIRDI

Vedat Muriqi, La Liga'da Mallorca formasıyla çıktığı ilk maçta Rayo Vallecano'ya karşı 22 hava topunun 15'inde başarılı oldu ve bu alanda ligde rekor kırmıştı. 27 yaşındaki forvet bu istatistiği ne Fenerbahçe'de ne de Lazio'da yakalayabilmişti. İspanyol ekibinde 5 maça çıkan Kosovalı golcü 2 gol ve 1 asistle büyük beğeni topladı.

İTALYA'DA DA GÜNDEM VEDAT MURIQI

Kosovalı golcünün La Liga'da kırdığı rekor İtalya'da da büyük yankı buldu. Ülke basınında yer alan haberlerde, Lazio'nun Vedat Muriqi'i kiralık olarak Mallorca'ya gönderdiğine pişman olduğu belirtildi. Öte yandan Lazio, 27 yaşındaki golcünün satın alma opsiyonuyla kiralanması eleştirilerin hedefi oldu.

SATIN ALMA OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lazio, Vedat Muriqi'i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Mallorca'ya gönderdi. Kosovalı golcünün satın alma opsiyonu ise 12 milyon euro. İspanya basınına göre ise Mallorca, bu opsiyonu kullanmaya sıcak bakıyor.

Star Gazetesi

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