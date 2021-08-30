Star.com.tr 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:22 - Güncelleme: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 19:26

İtalya Serie A'da Juventus'tan ayrılarak Atalanta'ya kiralık olarak transfer olan Merih Demiral ilk resmi maçına ligin ilk haftasındaki Torino maçında çıkmıştı. Torino deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrılan Atalanta üç puanın sahibi olmuştu. Ligin ikinci haftasında ise evinde Bologna'yı ağırlayan Atalanta'da Merih Demiral şaşkınlığı yaşandı...

İTALYA'DA MERİH DEMİRAL ŞAŞKINLIĞI



Bologna'ya karşı ligin ikinci haftasında puan kaybeden Atalanta maçtan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini karşılaşmada milli savunmacı Merih Demiral'a ilk 11'de şans vermedi. Maçı yedek kulübesinde geçiren Merih Demiral oyuna sonradan da dahil olmadı. Öte yandan Gasperini, Ukraynalı hücum orta saha oyuncusu Ruslan Malinovskyi de maçında ikinci yarısında oyundan çıkardı. İtalya basını Merih Demiral'a görev vermemesini 'şaşkınlıkla' karşıladığını yazarken Ukraynalı oyuncu Ruslan Malinovskyi de oyundan çıkarmasına eleştiri getirdi.

"MERİH DEMİRAL SEÇİLMİŞ BİR OYUNCU" DEMİŞTİ...



Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini düzenlediği basın toplantısında Torino maçı öncesi Merih Demiral'ın durumunu soran İtalyan gazetecilere şu cevabı vermişti: "Merih, seçilmiş bir oyuncu ve iyi özellikleri var. Maç oynayarak daha iyi olacak. Romero'nun yerine geçme ihtiyacı doğduğu andan itibaren Percassi'nin iyi bir operasyon yaptığına inanıyorum. Sattığım için üzgünüm. Ancak Romero adına ve başardıklarından dolayı da mutluyum. Kulübün veya oyuncuların önüne asla çıkmayacağım." Geçtiğimiz sezon Atalanta forması giyen Cristian Gabriel Romero Tottenham'a transfer oldu. Merih, Romero'nun ayrılması üzerine Atalanta'ya transfer olmuştu.