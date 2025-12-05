İSTANBUL 20°C / 11°C
Spor

Herkesin konuştuğu olayda yeni detay! Arda Turan maç biter bitmez…

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Ligi'nde Kryvbas ile 2-2 berabere kaldı. Maç devam ederken Arda Turan'ın rakip takım kulübesiyle yaşadığı tartışma gündeme oturmuştu. Ukrayna basını, olaya dair yeni bir iddia ortaya attı. İşte ayrıntılar…

5 Aralık 2025 Cuma 09:41
ABONE OL

Ukrayna Premier Ligi'nde Kryvbas ile oynanan ve 2-2 beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından Arda Turan'ın rakip takım teknik ekibiyle yaşadığı gerginlik geceye damga vurmuştu. Yaşanan gerginliğe dair yeni gelişmeler ortaya çıktı.

MAÇIN ARDINDAN ARDA TURAN...

Ukrayna basınından elde edilen bilgiye göre, maçın bitiş düdüğünün hemen ardından Arda Turan, yaşanan olayları konuşmak için doğrudan soyunma odası tüneline yöneldi.

Taraflar arasında burada sert bir sözlü tartışma yaşanırken, Arda Turan'ın yardımcılarından birinin Kryvbas Teknik Direktörü Patrick van Leeuwen'in yardımcısına yüksek sesle bağırdığı iddia edildi.

ARAYA SRNA GİRDİ

Yaşanan gerginlik ancak Darijo Srna'nın da olay yerine gelerek araya girmesiyle kontrol altına alınabildi.

Srna'nın iki tarafı sakinleştirdiği ve olayların daha fazla büyümesini engellediği belirtildi.

ARDA TURAN NE DEMİŞTİ?

Arda Turan karşılaşmanın ardından o pozisyonla ilgili açıklama yaptı.

Genç çalıştırıcı, "Bugün gördüğünüz o sözlü tartışmaya gelince, duyguların yükseldiğini anlıyorum, fakat aşılmaması gereken bazı kırmızı çizgiler vardır. Aile ya da yakınlarla ilgili söylenen sözlerin her koşulda yakışıksız olduğunu düşünüyorum. Böyle şeylere hiçbir durumda başvurulmamalı. Bu yüzden, evet, belki tepkim biraz abartı olmuş olabilir ancak benzer durumlarda tepki göstermem fazla sert olsa bile bundan asla pişmanlık duymam." ifadelerini kullanmıştı.

