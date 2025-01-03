Hermoso adım adım Fenerbahçe'ye

Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle eksiklerini gidermek istiyor. Sarı-lacivertliler ocak ayındaki ana hedeflerinden olan yıldız futbolcunun transferine büyük mesafe katetti.

Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki hedeflerinden biri de Mario Hermoso. İtalyan basınında yer alan haberlerde tecrübeli stoperin Roma'dan ayrılık kararı aldığı ve bunu kulübe ilettiği vurgulandı.

Roma'da kulübeye hapsolan ve süre almakta zorlanan Hermoso'nun, sürekli oynama isteği nedeniyle Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiği belirtildi.

Hermoso'nun Fenerbahçe'yi tercih etmesinde Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin büyük rol oynadığı ve futbolcunun bavullarını topladığı haber detayında yer aldı.