31 Ocak 2021 Pazar 09:33 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 09:33

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek istediği milli futbolcu İrfan Can Kahveci için sürpriz bir takım daha talip oldu...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Hertha Berlin'in, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için Başakşehir kulübü ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Haberde, Hertha Berlin'in milli futbolcu için 10 milyon euro gibi bir bonservis bedelini de ödemeye hazır olduğu ifade edildi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe ve Galatasaray, İrfan Can Kahveci'yi transfer etmek için bir süredir Medipol Başakşehir ile görüşmelerini sürdürüyordu.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki orta saha oyuncusu; bu sezon forma giydiği 25 maçta 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Ajansspor