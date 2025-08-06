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Spor

Heung-min Son imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Premier Lİg ekibi Tottenham'dan ayrılan Güney Koreli yıldız Heung-min Son MLS ekibi Los Angeles'a imza atmaya hazırlanıyor.

TRT Spor6 Ağustos 2025 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Heung-min Son imzayı atıyor! İşte yeni adresi
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Los Angeles, yeni bir yıldızı daha ağırlamaya başladı. Tottenham Hotspur'un efsanevi kaptanı Heung-min Son, kentin futbol takımıyla sözleşme imzalamak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda heyecan doruktaydı. Ancak Son, spot ışıklarının aksine, perde arkasını seçti.

Güney Koreli yıldız Özel bir çıkıştan ayrılarak kendisini karşılamak isteyen hayranlarını ve gazetecileri hayal kırıklığına uğrattı.

33 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde 20 milyon doları aşan bir anlaşmayla Los Angeles Futbol Kulübü'ne katılması bekleniyor.

Los Angeles ekibinin Tigres ile oynadığı maçı da tribünden takip eden Son, taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde kameralara gülümsedi.

Heung-min Son , birkaç gün önce Seul'de oynanan veda maçında Tottenham taraftarına gözyaşlarıyla el sallamıştı.

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