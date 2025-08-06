Heung-min Son imzayı atıyor! İşte yeni adresi

Los Angeles, yeni bir yıldızı daha ağırlamaya başladı. Tottenham Hotspur'un efsanevi kaptanı Heung-min Son, kentin futbol takımıyla sözleşme imzalamak için Amerika Birleşik Devletlerine gitti.

Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda heyecan doruktaydı. Ancak Son, spot ışıklarının aksine, perde arkasını seçti.

Güney Koreli yıldız Özel bir çıkıştan ayrılarak kendisini karşılamak isteyen hayranlarını ve gazetecileri hayal kırıklığına uğrattı.

33 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde 20 milyon doları aşan bir anlaşmayla Los Angeles Futbol Kulübü'ne katılması bekleniyor.

Los Angeles ekibinin Tigres ile oynadığı maçı da tribünden takip eden Son, taraftarların alkışları ve tezahüratları eşliğinde kameralara gülümsedi.

Heung-min Son , birkaç gün önce Seul'de oynanan veda maçında Tottenham taraftarına gözyaşlarıyla el sallamıştı.